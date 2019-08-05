نداء شرارة: كنت أحلم بالغناء أمام ملك الأردن.. (فيديو)

حلت المطربة الأردنية نداء شرارة ضيفة في حلقة، أمس الأحد، على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "mbc مصر".



وتحدثت نداء شرارة خلال استضافتها بالحلقة عن كواليس غنائها أمام الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وزوجته الملكة رانيا، مشيرة إلى أنها كان حلم لديها ولم تكن تتوقع حدوثه.



وأضافت نداء شرارة خلال حديثها: "أنا كان لديها خليط من المشاعر بين الفرح والخوف والرهبة ولكنها بلغت أقصى أحلامها".



وتطرقت بالحديث إلى مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" وأوضحت أن المتدربين في تلك النوعية من البرامج بعد اجتياز التجربة، يتفاجئون بتحمل مسؤلية اختياراتهم كاملة ومواجهة الجمهور دون وجود مدربين وهو الامر الذي يكون بمثابة تحدي لدى الكثيرون.