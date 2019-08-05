اليوم.. مناقشة ديوان "ماذا أكون؟" بمعرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بأرض كوتة في الإسكندرية٬ تعقد في الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم الإثنين٬ ندوة لمناقشة ديوان "ماذا أكون؟" ديوان شعري للأطفال٬ للشاعرة عفت بركات٬ ويناقشه عبده الزراع وإيمان الشيمي.



يذكر أن "عفت" سبق وصدر لها دواوين: نقشٌ له في ذاكرتي٬ صباحات لمن قاسمني دفئه٬ تفاصيل العبث٬ مدارات قمر غجري٬ أهيئ الروح لعاصفة٬ أوطان تشبهني٬ مرجانا نانا٬ هند تصنع الحكايا٬ دموع البحيرة٬ الفنور المغرور٬ وغيمة متمردة.



في سياق متصل تعقد في السادسة مساء اليوم أيضا٬ أمسية قراءات قصصية بمشاركة الكتاب: محمد عبد الوارث٬ د. نجلاء نصير٬ عادل إدريس المسلمي٬ د. إيهاب بديوي٬ السيد حنفي٬ عصام مهران٬ ناهد تاج٬ مصطفي السباعي٬ عبير السيد٬ نهي عاصم٬ أحمد إبراهيم٬ هناء سليمان٬ منال الرويني٬ إبراهيم فرحات ومني عاشور.