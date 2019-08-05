إصابة "دى ماريا" تربك حسابات باريس سان جيرمان

تسبب الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في حالة القلق لدى فريقه بقيادة الألماني توماس توخيل، المدير الفني.



وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن الإصابة التي تعرض لها دي ماريا في مواجهة رين ببطولة كأس السوبر الفرنسي، والتي حسمها باريس بنتيجة 2-1 تسبب في معاناته من بعض الآلام في عضلة الفخذ.



وأكدت الصحيفة، أن توخيل حرص قبل مواجهة رين على الاجتماع بجهازه الطبي، وتم الاتفاق على إشراك اللاعب الأرجنتيني لبعض الوقت في مباراة السوبر لكن الآلام عادت لدي ماريا بعد تسديدة الركلة الحرة التي جاء منها هدف الفوز باللقاء.



وشددت الصحيفة، أن الإصابة تبدو ليست خطيرة وفقًا لتأكيدات توماس توخيل لكنها ليس المرة الأولى التي يتعرض لها دي ماريا للإصابة في نفس العضلة.



وأوضحت ليكيب، أن دي ماريا لن يكون متاحًا في مواجهة أولمبيك نيم، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، وفقا لرغبة توخيل الذي يرغب في إراحة الدولي الأرجنتين لبضعة أيام.