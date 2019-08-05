نداء شرارة: الرزق واحد والحجاب لا يعوق مسيرتى الفنية (فيديو)

حلت المطربة الأردنية نداء شرارة ضيفه في حلقة، أمس الأحد، علي برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب علي فضائية mbc.



وردًا علي أسئلة عمرو أديب حول حجابها ومدى تأثيره علي مشوارها الفني قالت نداء شرارة إنها ترى أن الرزق واحد والحجاب لا يعوق مسيرتها الفنية كما يفترض البعض.



وأكدت أنها، حققت النجاح واشتهرت وهي ترتدي الحجاب، مشيرة إلى أن الكثير من المحيطين بها أصبحوا يطالبونها مؤخرًا بالتخلي عن الحجاب لتحقيق خطوات فنية أكبر وأسرع، لكنها ترى أن هذا الأمر لا يمثل لها مشكلة، كونها تحرص على دراسة خطواتها الفنية بطريقة دقيقة وأكثر تأني.