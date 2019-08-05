الكويت يتغلب على السعودية بثنائية فى بطولة اتحاد غرب آسيا

حقق المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم الفوز علي نظيره السعودي بنتيجة 21 في المباراة التي أقيمت، مساء أمس الأحد، علي ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا.



دخل الكويت المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمي: سليمان عبدالغفور - خط الدفاع: حمد الحربي - فهد الهاجري - خالد محمد ابراهيم - خط الوسط: احمد الظفيري - سلطان العنزي - شريدة الشريدة - عامر معتوق - خط الهجوم: بدر المطوع - فيصل زايد - حسين الموسوي.



بينما لعب المنتخب السعودي بكلا من.. حراسة المرمي: مصطفي ملائكة - خط الدفاع: محمد العمري - حسين الشويش - سامي الخيبري - فواز اليامي - خط الوسط: حاتم بلال - محمد الفهيد - عبدالكريم القحطاني - خط الهجوم: علي النمر - خالد كعبي - ربيع سفياني.



جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور وتقدم السعودية بهدف ربيع سفياني في الدقيقة 13وتعادل للكويت حسين الموسوي من ركلة جزاء في الدقيقة 25.



الشوط الثاني تمكن منتخب الكويت من اضافة الهدف الثاني بواسطة فيصل عجب في الدقيقة 67.