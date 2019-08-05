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محافظات

افتتاح أول مستشفى جامعى للصدر بجامعة طنطا.. سبتمبر المقبل

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:29 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر
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أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إنشاء الجامعة لمستشفي الصدر الجامعي الجديد، والتي تعد أول مستشفى صدر جامعي على مستوي الجامعات المصرية وسيتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن المستشفي مكون من 6 طوابق بطاقة سريرية 115 سريرا، ومجهز بنظام إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى مع ربط كل وحدات المستشفى من خلال تلك الشبكة لتقديم خدمة علاجية فائقة الجودة ولتوفير المعلومات الإحصائية لتحديد طبيعة ونوعية الأمراض الصدرية بمحافظات الدلتا لتوجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة بوحدة المناظير والتدخلات التى تحتوى على أحدث مناظير الجهاز التنفسي وأحدث أجهزة التشخيص والعلاج ومنها العلاج بالتبريد والكي بالتيار الكهربي والأرجون.

وتتميز الوحدة بوجود المنظار الشعبي المصحوب بالموجات فوق الصوتية الوحيد بالدلتا الذي يعد من أحدث وأدق الطرق لتصوير وأخذ عينة من الأورام والغدد الليمفاوية التي لا تمتد إلى القصبة أو الشعب الهوائية دون الحاجة إلى إجراء جراحي، كما يوجد بالوحدة أيضا المنظار الصدري الطبي والذي يستخدم في تشخيص وعلاج الكثير من أمراض والتهابات وأورام الغشاء البلوري.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفى الجديد به وحدة دراسة اضطرابات التنفس أثناء النوم المرتبطة بكثير من أمراض أجهزة الجسم الأخرى، وعلاج تلك الاضطرابات يعد أساس علاج تلك الأمراض، وأيضا يؤدي الي رفع كفاءة الأداء اليومي والبدني للمريض، فضلا عن وحدة الأشعة المتنقلة والموجات الفوق صوتية علي الصدر المستخدم في تشخيص العديد من الأمراض وأخذ العينات في حالات اشتباه الأورام تحت الرؤية المباشرة.

وقال الدكتور أحمد شوقى، مدير المستشفى، إن أهم ما يميز المستشفي العناية المركزة المجهزة بأحدث الأسرة وأجهزة المتابعة للعلامات الحيوية وأجهزة التنفس الصناعي الاجتياحي والغير اجتياحي، حيث يوجد 13 غرفة عناية مركزة وغرفتان مجهزة عناية فائقة، موضحا أن استقبال الحالات الحرجة وخاصة الانتكاسات الحادة والفشل التنفسي الحاد لمرضي حساسية الصدر ومرضى الانسداد الرئوي المزمن على مدار 24 ساعة يوميا.

كما توجد عيادات تخصصية أسبوعية وعيادات اقتصادي يوميا على فترتين يتواجد بها نخبة من أساتذة الصدر.

وفور افتتاح المستشفي سيتم توقيع الكثير من بروتوكلات التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وسيتم إنشاء الكثير من الواحدات المتخصصة في إعادة التأهيل لمرضي الأمراض المزمنة وعلاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.
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