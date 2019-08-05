فيديو.. العشرات من شباب المنيل يتوجهون إلى القصر العينى للتبرع بالدم

توجه منذ قليل مجموعة من شباب المنيل إلى مستشفي القصر العيني للتبرع بالدم لضحايا انفجار سيارة أمام معهد الأورام.



ووجه أحد الشباب الدعوة للمتواجدين بمحيط الانفجار بترك قوات الأمن تقوم بعملها، والتوجه للتبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المصابين.



وكانت "الدستور" ناشدت المواطنين القريبين والموجودين بمحيط مستشفى القصر العيني أو معهد ناصر، بالتوجه إلى مستشفى القصر العيني ومعهد الأورام للتبرع بالدم لحالات المصابين، إثر انفجار سيارة أمام معهد الأورام، ومصرع وإصابة العديد من المواطنين.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز" أن المتوفيين نتيجة انفجار سيارة أمام معهد الأورام وصل عددهم إلى 17 شخصا، والمصابين 40 شخصا.