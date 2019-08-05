الرئيس السيسى يوجه بسفر "حاجة" بالأقصر لأداء الحج بعد سرقة تأشيرة سفرها

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناشدة سيدة من محافظة الأقصر، كان من المقرر لها السفر إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، الا أنها تعرضت قبيل توقيت السفر بـ٢٤ ساعة لعملية سرقة من جانب اللصوص الذي استولى على جواز السفر الخاص بها وتأشيرة الحج، والتي فازت بها من خلال القرعة العلنية بمديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر.



ووجه الرئيس السيسي بسرعة استخراج بدل فاقد لجواز السفر من محافظة قنا، واستخراج صورة طبق الأصل من تأشيرات الحج، والسفر للحج اليوم الاثنين عن طريق مطار القاهرة.



وكانت المواطنة جمالات حسن قد قامت بتحرير محضر شرطي يفيد بتعرضها للسرقة من جانب لص قام بخطف حقيبة يدها خلال مرورها بالشارع، واحتواء الحقيبة على الأوراق الخاصة برحلتها للحج.