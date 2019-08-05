النيابة تستمع لأقوال المصابين بمستشفى معهد ناصر والمنيرة

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تكليف فريق من وكلاء النيابة، بالانتقال لمستشفى معهد ناصر والمنيرة؛ لحصر الضحايا والمصابين وفحص حالتهم الصحية ومناظرة الجثث.



ومخاطبة مستشفى معهد ناصر والقصر العيني بإعداد تقرير عن حالتهم ووضعهم الصحي.



كما قرر سماع أقوال المصابين الدين تسمح حالتهم الصحية.



كانت أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.



وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.