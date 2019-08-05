رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام.. صور

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، منذ قليل، لمعهد الأورام التابع للجامعة، على أثر الانفجار الذى وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد، حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد ولاسيما الغرف القريبة من موقع الانفجار.



واستمع "الخشت" إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبوالقاسم حول كل المعلومات المتوفرة عن هذا الانفجار الذى شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد، مؤكدًا أن واجهات المعهد تضررت ضررا بالغًا، بالإضافة إلى بعض الغرف على الواجهات.



وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات.



كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أكد أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرًا إلى أن آثارالحريق الضخم الذى اندلع منذ قليل خارج المعهد عقب انفجار سيارة لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.



وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة؛ نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.



وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى، لافتًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات، كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.



كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، فيما انتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالى.



وأهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم أو محاولة دخول مقر المعهد؛ حرصًا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر

ولفت البيان إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري إخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم.





فيما قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، إنه لا صحة لانفجار أنانبيب الأكسجين داخل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.



وأضاف "أبوالقاسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحريق ناتج عن انفجار سيارة كبيرة أمام المعهد، لافتًا إلى أن جميع المصابين من المارة، موضحًا أنه لا صحة لإصابة أى عامل من داخل المعهد.

