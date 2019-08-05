"الدستور" تناشد المواطنين بالتبرع بالدم لمصابى انفجار أمام معهد الأورام

تناشد "الدستور" المواطنين القريبين والموجودين بمحيط مستشفى القصر العيني أو معهد ناصر، بالتوجه إلى مستشفى القصر العيني ومعهد الأورام للتبرع بالدم لحالات المصابين، إثر انفجار سيارة أمام معهد الأورام، ومصرع وإصابة العديد من المواطنين.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز" أن المتوفيين نتيجة انفجار سيارة أمام معهد الأورام وصل عددهم إلى 17 شخصا، والمصابين 40 شخصا.



كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أكد أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرًا إلى أن آثارالحريق الضخم الذى اندلع خارج المعهد عقب انفجار سيارة لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.



وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة؛ نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.



وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى، لافتًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات، كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.