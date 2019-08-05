النيابة تخاطب المرور للكشف عن هوية السيارات المتوقفة أمام معهد الأورام

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في وقوع حادث انفجار أمام معهد الأورام على طريق الكورنيش.



ووصلت النيابة وفريق الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث؛ لفحص السيارات المتوقفة في محيط الحادث، وجار تمشيط المكان من قبل فريق المعمل الجنائي.



وقررت النيابة حظر سير السيارات والمترجلين موقع الحادث، تمهيدا لحصر الخسائر والتلفيات؛ للوقوف على أسباب الحريق.



وخاطبت النيابة العامة إدار المرور لفحص أرقام السيارات المتوقفة أمام المعهد والمتضررة للحادث والوصول إلى هوية ملاكها لسماع أقوالهم والتحقيق معهم.



وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.