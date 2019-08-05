بالفيديو.. "جواهر" تطرح كليب "الساعة 6"

طرحت المطربة جواهر أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب.



وأغنية "الساعة 6" من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدي صديق والفيديو كليب من إخراج محمد أنيس ومن إنتاج هاي كواليتي وتم تصويرها بإحدى فنادق الإسكندرية ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن الفنانة جواهر كانت قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأغنية بعنوان مش عاوزين رخامة " وشاركها في العمل المطرب محمود جمعة، والأغنية من كلمات سمير محمد أحمد وألحان سيد الأسوانى وتوزيع تامر صقر وحقق نسب مشاهدة عالية.



