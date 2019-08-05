اليوم.. "أجازة سعيدة" يستأنف نشاطه بالسحيمى

يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في تقديم فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" والذي ينظمه قطاع الصندوق بمناسبة الأجازة الصيفية بمراكز الإبداع التابعة له، حيث يقام المهرجان بمركز إبداع بيت السحيمى٬ بشارع المعز فى الخامسة مساء اليوم٬ هذا وتتضمن أولى أيام الفعاليات: ورشة طباعة بالاستنسل على الورق والقماش، يليه عرض الليلة الكبيرة.



في سياق متصل وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، يستضيف مركز قبة الغوري، فى السابعة والنصف مساء اليوم، حفلآ فنيًا لفرقة قصر الغوري٬ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان سيد أبو العلا.



يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات الدينية المتنوعة لعمالقة الزمن الجميل منها: يارايحين للنبي الغالي لليلى مراد، الثلاثية المقدسة، إلى عرفات الله لأم كلثوم، ياحاج بيت الله لفايزة أحمد.



يذكر أنه يتم تنظيم أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، تتضمن: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الأشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها: فقرات من السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وعروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، عروض الساحر، بانتومايم، حكي، عروض مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح وتقديم عروض يومية لأفلام الرسوم المتحركة التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.