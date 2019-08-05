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المعمل الجنائى يفحص حادث معهد الأورام للوقوف على ملابساته
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مصر

بالصور.. إعادة فتح حركة السيارات بشارع القصر العينى عقب انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:57 ص
جريدة الدستور
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أعادت قوات الأمن فتح الطريق أمام معهد الأورام بشارع القصر العيني، عقب انفجار سيارة نتيجة التصادم مع مجموعة من السيارات أمام المعهد، مما أدى إلى حريق هائل.

وتم إعادة حركة السيارات في شارع القصر العيني أمام معهد الأورام، فيما تجري قوات الحماية المدنية والمرور عمليات رفع آثار الحريق من الطريق.

كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أكد أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرًا إلى أن آثارالحريق الضخم الذى اندلع منذ قليل خارج المعهد عقب انفجار سيارة لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.

وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة؛ نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.

وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى، لافتًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات، كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.

كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، فيما انتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالى.

وأهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم أو محاولة دخول مقر المعهد؛ حرصًا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر
ولفت البيان إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري إخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم.


فيما قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، إنه لا صحة لانفجار أنانبيب الأكسجين داخل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.

وأضاف "أبوالقاسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحريق ناتج عن انفجار سيارة كبيرة أمام المعهد، لافتًا إلى أن جميع المصابين من المارة، موضحًا أنه لا صحة لإصابة أى عامل من داخل المعهد.
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