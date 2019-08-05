الشرطة الأمريكية تقتل منفذ هجوم أوهايو

قال قائد شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، الأحد، إن الشرطة قتلت المسلح، الذي قتل تسعة من المحتفلين أمام حانة بالمدينة صباح اليوم وأصاب 27 آخرين، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.



وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي، إن السلطات لم تحدد بعد السبب الذي دفع كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، لشن الهجوم.



وأضاف أن، بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.