وزيرة الصحة: مصرع 17 شخصًا وإصابة 40 فى انفجار سيارة أمام معهد الأورام

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز" إن المتوفيين نتيجة انفجار سيارة أمام معهد الأورام وصل عددهم إلى 17 شخصا، والمصابين 40 شخصا.



وكانت انتقلت وزيرة الصحة، إلى محيط انفجار أمام معهد الأورام، والذي نتج عن انفجار سيارة نتيجة تصادم مع غيرها، مما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.



كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أكد أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرًا إلى أن آثارالحريق الضخم الذى اندلع خارج المعهد عقب انفجار سيارة لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.



وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة؛ نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.



وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى، لافتًا إلى أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات، كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.



كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، فيما انتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالى.



وأهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم أو محاولة دخول مقر المعهد؛ حرصًا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.



ولفت البيان إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري إخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم.