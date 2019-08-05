أحد شهود عيان الانفجار أمام معهد الأورام: "سيارتى تحطمت تمامًا"

بوجه يكسوه الوجوم والذهول مما حدث، كشف محمود، أحد شهود العيان عن الحريق الذي وقع أمام معهد الأورام، نتيجة انفجار سيارة، تفاصيل ما حدث.



وقال "محمود": "خلال مروري بطريق الكورنيش وفي طريقي للمنزل، وتحديدًا أمام بوابات المعهد فوجئت بسياراتين أمامي انفجرا في لحظة، ومحستش بنفسي بعدها غير وأنا خارج من سياراتي التي تحطمت تماما وجرح في ذراعي الأيمن، والنار تحيط بالمكان كله".



وتابع:"هو كل عيد أضحي لازم تحصل كارثة كبيرة تنكد علينا".

