المفرقعات تفحص مبنى القصر العينى بعد انفجار سيارة أمام معهد الأورام

انتقل فريق من جهاز المفرقعات بوزارة الداخلية إلى محيط انفجار أمام معهد الأورام، وأجرى الفريق جولة داخل مستشفى القصر العيني للاطمئنان على حالة المبنى بعد انفجار سيارة أمام معهد الأورام.



وصرح مصدر أمنى أنه مساء الأمس، وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.