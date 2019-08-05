النيابة تنتقل لموقع انفجار أمام معهد الأورام

تلقت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، يفيد وقوع حريق وانفجار بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام.



وانتقل فريق من النيابة، لإجراء المعاينة الأولية، وكشف ملابسات الحادث.



ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، والاستعلام عن عدد الضحايا وحصرهم.



كما أمرت النيابة بندب خبراء المعمل الجنائى لفحص مكان الحادث وإعداد تقرير حول سبب الانفجار وحصر التلفيات.



ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، بانفجار سيارة بمحيط معهد الأورام بمنطقة كورنيش النيل.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوف حريق جراء انفجار سيارو أمام معهد الأورام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الحادث.