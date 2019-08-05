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مصدر: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب الانفجار أمام معهد الأورام
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مصر

"الصحة" تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان الرسمى عن أعداد المصابين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:58 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تعقد وزارة الصحة، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر للإعلان الرسمي عن أخر أعداد المصابين بحادث معهد الأورام.

وكان وفدًا من وزارة الصحة والسكان ترأسه وزارة الصحة توجه لمعهد ناصر لمتابعة مصابي حادث معهد الأورام.

وقامت وزارة الصحة بالدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين.

وكشف المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، تفاصيل الانفجار أمام معهد الأورام، مؤكدا أن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة، تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام المعهد.

ونفى المكتب الإعلامى للجامعة، أى حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرًا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسى أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.

كما نفى الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى الجامعات، وقع أى انفجار بالمعهد القومى الأورام بشارع القصر العينى.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات فى تصريح لـ"الدستور" أن الانفجار حدث أمام المعهد ولا توجد أى تلفيات به، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يُعرف سبب الانفجار.

فيما قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، إنه لا صحة لانفجار أنانبيب الأكسجين داخل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.

وأضاف "أبوالقاسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحريق ناتج عن انفجار سيارة كبيرة أمام المعهد، لافتًا إلى أن جميع المصابين من المارة، موضحًا أنه لا صحة لإصابة أى عامل من داخل المعهد، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتضح الأمر إذا كان متعمد هذا الانفجار أم لا.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الصور لحريق أمام معهد الأورام بالقصر العينى، بسبب انفجار خزان أكسجين بالمعهد وهو ما نفاه الدكتور حسام عبدالغفار نهائيًا.
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