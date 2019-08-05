"الصحة": 17 مصابًا فى الحصر المبدئى لانفجار معهد الأورام

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 17 مواطنا في الحريق أمام المعهد القومي للأورام بشارع القصر العيني؛ نتيجة انفجار سيارة عقب تصادمها بمجموعة سيارات أمام المعهد.



وأوضح "مجاهد" في تصريح لـ"الدستور"، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.



ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى احتمال أن يكون الحادث قد أسفر عن سقوط وفيات ولكن لم ترد معلومات مؤكدة إلى الآن، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تتوجه حاليًا إلى معهد ناصر لتفقد الحالة الصحية للمصابين.



وكشف المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، تفاصيل الانفجار أمام معهد الأورام، مؤكدا أن المعلومات المبدئية لسماع دوى انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة، تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام المعهد.



ونفى المكتب الإعلامى للجامعة، أى حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرًا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسى أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.



كما نفى الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى الجامعات، وقع أى انفجار بالمعهد القومى الأورام بشارع القصر العينى.



وأكد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات فى تصريح لـ"الدستور" أن الانفجار حدث أمام المعهد ولا توجد أى تلفيات به، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يُعرف سبب الانفجار.



فيما قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، إنه لا صحة لانفجار أنانبيب الأكسجين داخل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.



وأضاف "أبوالقاسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحريق ناتج عن انفجار سيارة كبيرة أمام المعهد، لافتًا إلى أن جميع المصابين من المارة، موضحًا أنه لا صحة لإصابة أى عامل من داخل المعهد، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتضح الأمر إذا كان متعمد هذا الانفجار أم لا.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الصور لحريق أمام معهد الأورام بالقصر العينى، بسبب انفجار خزان أكسجين بالمعهد وهو ما نفاه الدكتور حسام عبدالغفار نهائيًا.