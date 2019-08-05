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مصدر: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب الانفجار أمام معهد الأورام
حريق معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:52 ص
تصوير :مصطفي عبدالله _ هدير مصطفي
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