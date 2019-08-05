الصحة: الدفع بـ25 سيارة إسعاف لموقع انفجار معهد الأورام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ25 سيارة إسعاف إلى موقع حادث حريق معهد الأورام بشارع القصر العيني بسبب انفجار سيارة بعد اصطدامها بأخرى أمام المعهد؛ لنقل المصابين إلى المستشفيات.



وأكدت الوزارة أنه تم نقل المصابين لمعهد ناصر لمتابعة حالتهم الصحية، مشيرة إلى أن وفد من الوزارة يتوجه الآن لمستشفى معهد ناصر لتفقد حالة مصابي حادث معهد الأورام.



ونفى الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى الجامعات، وقع أى انفجار بالمعهد القومى الأورام بشارع القصر العينى.



وأكد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات فى تصريح لـ"الدستور" أن الانفجار حدث أمام المعهد ولا توجد أى تلفيات به، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يُعرف سبب الانفجار.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الصور لحريق أمام معهد الأورام بالقصر العينى، بسبب انفجار خزان أكسجين بالمعهد وهو ما نفاه الدكتور حسام عبدالغفار نهائيًا.