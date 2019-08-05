وفد من الصحة يتوجه لمعهد ناصر لتفقد مصابى انفجار معهد الأورام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توجه وفد من الوزارة لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في انفجار معهد الأورام.



وأكدت الوزارة أنه لا يوجد حصر بعدد المصابين حتى الآن وجارى إعداد بيان تفصيلى بالحادث.



ونفى الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى الجامعات، وقع أى انفجار بالمعهد القومى الأورام بشارع القصر العينى.



وأكد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات فى تصريح لـ"الدستور" أن الانفجار حدث أمام المعهد ولا توجد أى تلفيات به، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يُعرف سبب الانفجار.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من الصور لحريق أمام معهد الأورام بالقصر العينى، بسبب انفجار خزان أكسجين بالمعهد وهو ما نفاه الدكتور حسام عبدالغفار نهائيًا.