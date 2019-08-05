الحماية المدنية: الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق معهد الأورام

دفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق الذي نتج عن انفجار سيارة نتيجة تصادمها بأخرى بقوة، أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل.



كان الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، أكد أنه لا صحة لانفجار أنانبيب الأكسجين داخل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.



وأضاف "أبوالقاسم"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحريق ناتج عن انفجار سيارة كبيرة أمام المعهد، لافتًا إلى أن جميع المصابين من المارة.



وأوضح أنه لا صحة لإصابة أى عامل من داخل المعهد، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتضح الأمر إذا كان متعمد هذا الانفجار أم لا.