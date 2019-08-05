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مصدر: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب الانفجار أمام معهد الأورام
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تقارير ومتابعات

جامعة القاهرة: الانفجار لم يؤثر على مرضى معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:34 ص
جريدة الدستور
ريم محمود وإسراء جمال
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قال المركز الإعلامى لجامعة القاهرة، إن الانفجار الذي تسبب في حريق أمام معهد الأورام لم يؤثر على المرضى، لافتًا إلى أن الضحايا كانوا من المارة بالشارع على عكس ما تداولت بعض الأخبار على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أن المعلومات المبدئية حول حريق معهد الأورام كانت بسبب انفجار خارج المعهد.

وأضاف "الخشت" في بيان صحفي، أن الانفجار حدث نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات، مما أدى إلى الحريق.

وتداولت أنباء غير صحيحة عن مصرع عامل وأصيب 2 آخرين، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل معهد الأورام بمنطقة المنيل، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة، السيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق نتيجة لانفجار أسطوانة أكسجين، داخل معهد أورام المنيل، وانتقلت 4 سيارات إطفاء للمكان لإخماد الحريق.
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