إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق "القصير - مرسى علم"

أُصيب 6 أشخاص في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة نقل بمنطقة الكيلو 35 بطريق "القصير- مرسى علم"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة نقل بمنطقة الكيلو 35 بطريق "القصير - مرسي علم"، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف تجاه الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.