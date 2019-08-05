بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يوضح سبب حريق معهد الأورام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المعلومات المبدئية حول حريق معهد الأورام كانت بسبب انفجار خارج المعهد.



وأضاف "الخشت" في بيان صحفي، أن الانفجار حدث نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات أدى للحريق.



وتداولت أنباء عن مصرع عامل وأصيب 2 آخرين، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل معهد الأورام بمنطقة المنيل، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة، السيطرة على الحريق.



وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق نتيجة لانفجار أسطوانة أكسجين، داخل معهد أورام المنيل، وانتقلت 4 سيارات إطفاء للمكان لإخماد الحريق.