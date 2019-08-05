تفاصيل جديدة فى واقعة حريق معهد الأورام بشارع القصر العينى

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى الجامعات، وقع أى انفجار بالمعهد القومى الأورام بشارع القصر العينى، الذي تسبب في الحريق.



وأكد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات فى تصريح لـ"الدستور" أن الانفجار حدث أمام المعهد ولا توجد أى تلفيات به، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يُعرف سبب الانفجار الذي أدى للحريق.



وكانت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدد من الصور لانفجار أمام معهد الأورام بالقصر العينى، وتداول انفجار لخزان اكسجين بالمعهد وهو ما نفاه الدكتور حسام عبد الغفار نهائيًا.