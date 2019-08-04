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الصحة

دراسة: تقليل أكل اللحوم الحمراء يساعد فى علاج مريض السرطان

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:55 م
جريدة الدستور
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توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن تقليل أكل البروتين الحيواني يساعد مريض السرطان على نجاح العلاج.

ويرجع السبب إلى احتواء اللحوم على نوع من الأحماض الأمنية يساعد تقليله على استجابة الجسم لعلاج السرطان بشكل أفضل.

ويُسمّى هذا الحمض الأميني "ميثيونين"، وقد تبين أنه يلعب دورًا في زيادة البدانة أيضًا.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر"، يحتوي اللحم الأحمر والبيض على نسبة مرتفعة من الحمض الأميني "ميثيونين" الذي تبين أنه يعيق استجابة الجسم لعلاجات السرطان.

وأظهرت الدراسة تراجع قدرة الورم السرطاني على النمو مع انخفاض مستوى حمض "ميثيونين" الأميني، والذي يتحقق مع تقليل أكل اللحوم الحمراء والبيض.
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