مقتل شخصين بانفجار يستهدف موظفي شبكة تليفزيون أفغانية

استهدف انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع حافلة تقل موظفي محطة تلفزيون خورشيد، الخاصة، في كابول مساء اليوم.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن سائق الحافلة واحد المارة لقيا حتفهما.



ونقلت قناة"طلوع" عن رحيمي قوله إن أربعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة من العاملين بشبكة خورشيد التلفزيونية، اصيبوا في الانفجار.



ووقع الانفجار في ساعة الذروة بينما يتوجه الموظفون الحكوميون إلى منازلهم.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.



ولكن حركة طالبان كانت قد هددت في أواخر يونيو جميع القنوات التلفزيونية الأفغانية والمحطات الإذاعية وغيرها من وسائل الإعلام بتجنب بث ونشر الإعلانات التي تعتقد الجماعة أنها "دعاية ضد مقاتليهم".