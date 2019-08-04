مقتل رجلين في بولندا إثر انفجار قنبلة

لقي شخصان حتفهما في بولندا إثر انفجار قنبلة قديمة غير منفجرة.



ونقلت وكالة الأنباء البولندية (ايه بي ايه) عن متحدث باسم الشرطة البولندية قوله اليوم الأحد إن الرجلين29 و35 عاما أحضرا هذه القنبلة إلى مرآب حيث جرى انفجارها.



وهرع خبراء في إبطال مفعول القنابل تابعون للشرطة والجيش إلى مكان الحادث واكتشفوا من خلال عملية تفتيش أولية وجود مادة أخرى من المواد الحربية الخطيرة.



وفرضت السلطات طوقا أمنيا لمسافة 500 متر حول منطقة الحادث الواقعة بالقرب من مدينة اوسترلوكا.



وحسب تقارير إعلامية، فإنه يُعْتَقَد أن أحد القتيلين هو من هواة جمع ذخائر الحرب العالمية.



وكانت وقعت معارك عنيفة في هذه المنطقة إبان الحرب العالمية الأولى والحرب السوفيتية البولندية والحرب العالمية الثانية.