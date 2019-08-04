4 نجمات عالميات بنفس الفستان.. من الأجمل؟

تعد دار أزياء "دولتشي أند جابانا" Dolce&Gabbana، واحدة من أكثر دور الأزياء العالمية شهرة وتفضلها الكثير من النساء، حيث إنها معروفة بتصميماتها الأنيقة والمليئة بالأنوثة والحيوية، يركز مصمموها بشكل خاص على إظهار جمال المرأة، وعلى تناسق قوامها، ولهذا فإن الكثير من النساء يعشقن تصميمات الدار، ولا يترددن في اختيارها واعتمادها في مختلف المناسبات الرسمية.



وتألقت 4 نجمات عالميات، بفستان واحد من "دولتشي أند جابانا" لونه أزرق فاتح ومزخرف بوردة حمراء من عند الصدر، تبلغ قيمته حوالي 10500 دولار أمريكي، لم يكن الفستان بحاجة إلى الكثير من التصميم او الاكسسوارات.



فقد اختارت عارضة الأزياء الأسترالية "آشلي هارت" البالغة من العمر 26 عامًا، الفستان وارتدته في يوم "أوكس" الخاص بتجمع ممثلين هوليوود، أما الممثلة "ديان كروجر" 39 عام، قد ارتدته في مهرجان كان السينمائي الثامن والستين في جنوب فرنسا -شهر مايو الماضي، وارتدته أيضا النجمة العالمية جينيفر لوبيز أثناء حضورها أحد العروض الخاصة في السينما.



برأيك من هي الأجمل من بينهم؟



