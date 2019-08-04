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رياضة

فرستابن: لا أهتم بالأرقام

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:41 م
ماكس فرستابن
ماكس فرستابن
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يقدم ماكس فرستابن أفضل أداء في مسيرته ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لكن سائق رد بول البالغ عمره 21 عاما لا يريد تقييم موسمه بعد سباق جائزة المجر الكبرى الذي بدأه من مركز أول المنطلقين وأنهاه في المركز الثاني.
وكان سباق اليوم الأحد في هانجرورينج الأخير قبل انطلاق عطلة أغسطس ووجهت أسئلة إلى أصحاب أول ثلاثة مراكز في السباق بطلب تقييم موسمهم من عشر درجات.
ومنح لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات والفائز مع مرسيدس في المجر ليرفع رصيده إلى ثمانية انتصارات في 12 سباقا قبل تسع جولات من النهاية نفسه 8.8 أو 8.9 من عشرة.
وقال سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي أنهى سباق المجر متأخرا بأكثر من دقيقة عن هاميلتون ولم يفز بأي سباق منذ أغسطس الماضي إنه يمنح نفسه 5 وهو رقم سيارته أيضا.
وأضاف "أعتقد أنني عانيت هنا وهناك لاستخراج كل ما في السيارة".
لكن فرستابن، الذي أنهى آخر 21 سباقا من بين أول خمسة مراكز وفاز في سباقين من آخر أربعة، رفض تقييم نفسه.
وقال السائق الهولندي "لا أقوم بتقييم نفسي بدرجات"، ورد منافسه فيتل متعجبا "بماذا إذا؟ بالحروف؟".
وأجاب فرستابن أصغر سائق يشارك في فورمولا 1 وأصغر فائز بسباق أيضا والذي خاض حتى الآن 93 سباقا "لا. أنا أكره منح نفسي درجات لأن هذا يذكرني بالمدرسة أيضا وهو ما لم يمر عليه وقت طويل.
"انتقد نفسي باستمرار وأعتقد أنه يمكنني التحسن. لا أشعر بالرضا على الإطلاق. أعتقد أنه كان (موسما) إيجابيا واستمتعت بنتائج جيدة لكن هناك دائما ما نعمل على تطويره".
ورفض فيتل ذلك وأشار إلى أنه وهاميلتون قاما بتقييم أنفسهما.
وأصر فرستابن "لا يمكنني تقييم نفسي بهذه الطريقة. لا أعلم. أشعر بغرابة لو قلت 8 أو...".
وتدخل هاميلتون الذي تنافس مع فرستابن في أغلب فترات الفريق قبل أن يتجاوزه قبل أربع لفات من النهاية.
وقال السائق البريطاني "الأمر أسهل بتقييم نفسك لأنك تتذكر الأخطاء التي ارتكبتها أو عندما تفعل شيئا جيدا أو تقدم أداء أقل من المتوسط وستعلم ما إذا كان متوسطا أو أقل من المتوسط".
وتابع "أعتقد أنه قدم أداء استثنائيا اليوم كما فعل في آخر ثلاثة أو أربعة سباقات. لذا لو واصل ذلك سيحافظ على تقييم 9 من 10 أو أعلى من ذلك".
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