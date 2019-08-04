دراسة توضح العلاقة بين الإجهاد والمرض النفسى

يعتبر الإجهاد من المشكلات الشائعة عند الكثيرين، نظرًا لضغوط الحياة اليومية سواء فى العمل، أو تربية الأطفال وشغل المنزل.



ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث" فقد وجد عدد من الباحثون من جامعة "شيكاغو" الأمريكية، أن التعرض للإجهاد يمكن أن يعطل الجهاز المناعي والغدد الصماء في الجسم.



وأشار الباحثون، إلى أن المرض النفسى يرتبط بشكل قوى مع الإجهاد، حيث أن الكثير من الاضطرابات النفسية يصاب بها الإنسان نتيجة للإجهاد.



وأوضح خبراء الطب النفسى، أن التغيرات الهرمونية التى تحدث لجسم الإنسان عند التعرض للإجهاد السبب وراء الإصابة بالأمراض النفسية.



وكشفت نتائج الدراسة، أن الارتفاع طويل الأمد في الإجهاد - ليس لمدة يوم أو أسبوع، ولكن لشهور أو سنوات - يرتبط بمشاكل كبيرة فى المخ والجسم ككل.



وأضاف الباحثون أن الاكتئاب والقلق بالإضافة إلى العصبية المفرطة، من المشكلات التى يسببها الإجهاض.