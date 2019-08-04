زاخاروفا: السفارة الأمريكية شجعت على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة بموسكو

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السفارة الأمريكية بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة في العاصمة الروسية موسكو.



وقالت زاخاروفا، إن مشاركة السفارة الأمريكية في هذه الأحداث غير المصرح بها، كانت على وجه الخصوص، بنشر مسار التجمع، مشيرة إلى أنه كان "خطو بخطوة، دقيقة بدقيقة".



وأضافت زاخاروفا خلال حديثها لقناة "روسيا – 1"، أن السفارة الأمريكية "طلبت تجنب هذا المسار في نهاية بيانها، الذي كان 90% من نصه يشجع الناس على الانضمام إلى هذا الحدث".

الإضافة إلى ذلك، تطرقت زاخاروفا إلى أنشطة الإذاعة الألمانية الدولية "دويتشه فيله" الناطقة بالروسية، التي وجهت نداء إلى سكان موسكو بالخروج والمشاركة بالتجمع غير المرخص، واصفة النداء بـ"الفشل الهائل".



وقالت: "للأسف، سوف نضطر لإيصال ذلك إلى الجانب الألماني، وخصوصا أن الحديث يدور حول وسيلة إعلام تتمتع بتمويل حكومي".



وأكدت زاخاروفا أن وزارة الخارجية الروسية ستبعث مخاطبات رسمية إلى الجانبين الأمريكي والألماني بخصوص تدخل موظفين دبلوماسيين ووسائل إعلام في الشؤون الداخلية لروسيا فيما يتعلق بالتجمع غير المرخص به في موسكو

وقد دعت شرطة العاصمة الروسية موسكو المواطنين للامتناع عن المشاركة في مظاهرات غير مرخصة تنظمها قوى معارضة، ضد قرار لجنة الانتخابات في موسكو بعدم تسجيل مرشحين للمشاركة في انتخابات بلدية موسكو، بعد الكشف عن تلاعبهم في عدد التواقيع المؤيدة لترشحهم.



وكانت إدارة الأمن الإقليمي ومكافحة الفساد في موسكو أعلنت موافقة سلطات موسكو على تظاهرة، تجرى يومي 20 و21 يوليو، وقدمت المساعدة اللازمة في تنظيمها