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رياضة

جوارديولا يرشح 6 أندية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:35 م
جوارديولا
جوارديولا
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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يتوقع أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الحالي ستكون مفتوحة أكثر عن الموسم الماضي عندما تفوق فريقه على ليفربول في سباق ثنائي بعد صراع ملحمي.

وتغلب مانشستر سيتي على ليفربول بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في مباراة مثيرة ليقتنص لقب درع المجتمع في استاد ويمبلي اليوم الأحد.

ويبدو من المرجح أن يتنافس الفريقان مجددا على اللقب عندما ينطلق الموسم في أنفيلد يوم الجمعة المقبل بلقاء ليفربول أمام ضيفه نوريتش سيتي قبل أن يخوض سيتي أول مبارياته في الموسم أمام وست هام يونايتد في اليوم التالي.

وتوج سيتي بلقب الموسم الماضي برصيد 98 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول بعد فوز فريق جوارديولا في اخر 14 مباراة بالدوري بينما أكمل تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ومانشستر يونايتد أول ستة مراكز في الترتيب.

وقلل المدرب الإسباني من توقعات تكرار ما حدث الموسم الماضي.

وقال جوارديولا "أعتقد في بداية الموسم ستنافس هذه الأندية الستة على اللقب. لا أدري هل سيتكرر ما حدث الموسم الماضي بوجود منافسين حقيقين اثنين فقط.

"أعتقد أن يونايتد في وجود (لاعبه الجديد المنتظر انضمامه هاري) ماجواير وباقي اللاعبين وكذلك أرسنال وتشيلسي وتوتنهام يمكنهم المنافسة، أعتقد أن المنافسة ستشمل العديد من الأندية هذه المرة".

وهيمن سيتي على الشوط الأول أمام ليفربول عبر هدف التقدم الذي أحرزه رحيم سترلينج لكن جويل ماتيب أدرك التعادل بضربة رأس متأخرة.

وكان ليفربول الأقرب للفوز لولا تألق كلاوديو برافو حارس سيتي الذي انقذ مرماه من عدة فرص خطيرة وكذلك أنقذ ركلة ترجيح نفذها جورجينيو فينالدم ليقود سيتي للفوز باللقب.

وعانى الفريقان لإيجاد نسقهما القوي في بعض الفترات حيث ابتعد الأداء الجيد عن ليفربول قبل الاستراحة وعن سيتي بعدها.
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