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عالم

عودة المغني أساب روكي لأمريكا بعد تحذير من البيت الأبيض

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
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ذكر تقرير إخباري أن عودة مغني الراب أساب روكي إلى الولايات المتحدة أمس السبت جاءت بعد تحذير من البيت الابيض.

وبعثت حكومة الولايات المتحدة برسالة إلى السويد حذرت فيها من "عواقب سلبية" في العلاقة بين البلدين ما لم تخرج السويد مغني الراب إساب روكي من السجن، حسبما ورد في تقرير لوكالة أنباء بلومبرج.

ووصل آساب روكي أمس السبت إلى لوس أنجليس قادما من السويد، قبل أن يتم الكشف عن محتوى الرسالة.

وبعد أن أطلقت السلطات سراحه عقب مثوله لعدة أيام أمام المحكمة، غادر مغني الراب الأمريكي، السويد في انتظار الحكم في قضية الاعتداء المرفوعة ضده.
وأظهرت الصور الرجل 30 عاما وهو يبتسم، بينما كان يجلس في سيارة في طريقه إلى المطار.

وأظهرت وسائل إعلام سويدية طائرة مغني الراب وهي تقلع من مطار "أرلاندا" في ستوكهولم مساء أمس الأول الجمعة.

ويواجه أساب روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز المحاكمة مع شخصين آخرين، بسبب واقعة اعتداء في العاصمة السويدية في 30 يونيو.

وفي نهاية اليوم الثالث من المحاكمة أمام محكمة ستوكهولم الجزئية أمس الأول الجمعة، حكم القاضي بإطلاق سراح إساب روكي إلى جانب ثلاثة من المتهمين، إلى حين النطق بالحكم.

ومن المقرر النطق بالحكم في 14 أغسطس الجاري.
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