ارتفاع حوادث إطلاق النار الجماعي في أمريكا إلى 251 خلال 216 يوما

رفع هجوما إطلاق النار الجماعي اللذان وقعا خلال 24 ساعة في مدينيتين مختلفتين بالولايات المتحدة الأمريكية إجمالي حوادث إطلاق النار الجماعي في البلاد خلال 2019 إلى 251 حادثا، خلال 216 يوما فقط.



وشهدت مدينة (إل باسو) بولاية تكساس، ليل أمس السبت، هجوما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين على الأقل، وبعدها بساعات، في صباح اليوم الأحد، شهدت مدينة دايتون بولاية أوهايو هجوما آخر أسفر عن 9 قتلى وإصابة آخرين.



وذكر موقع (يو إس إيه توداي) الأمريكي، أن ذلك يجعل عدد هجمات إطلاق النار الجماعي أكثر من الأيام التي شهدها العام الجاري حتى الآن، حسب إحصائية لمنظمة (أرشيف عنف الأسلحة) غير الهادفة للربح التي تقدم معلومات متاحة للجميع على الإنترنت حول العنف المتعلق بالأسلحة النارية، وتصنف الحادث كإطلاق نار جماعي عندما يسفر عن مقتل 4 أشخاص أو أكثر غير متضمنين منفذ الهجوم.



وأشار الموقع إلى أنه حتى الآن في 2019 قُتل أكثر من 520 شخصا في حوادث إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة، بينما أصيب ألفا شخص على الأقل، حسب بيانات المنظمة المستقلة.