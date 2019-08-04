الإثنين 05 أغسطس 2019 الموافق 04 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

ضبط محاولة تهريب عقد أثري داخل طرد وارد من إنجلترا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة شريف حبيب من ضبط محاولة تهريب عقد أثري، داخل طرد وارد من إنجلترا.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسه سلوى محمد مدير الجمرك، بكشف مشمول بوليصة الشحن رقم 864 788665399 بيان جمركى رقم 18260 لسنة 2019 وهو عبارة عن طرد أمتعه شخصية واردة من إنجلترا باسم "ا. ج"  استرالية، تبين وجود عقد من المعدن مثبت عليه 19 عمله معدنيه قديمة تم الشك في أثريتها.

وتم العرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، فأفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني، وتنسب للسلطان محمد الخامس بتاريخ عام 1909 ميلادية، وإنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتم مصادرتها لوزارة الآثار.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 17 دقيقة

"طوارئ البترول" تتدخل للسيطرة على حريق معهد الأورام (صور)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"الدجل الديني للإخوان".. الرسول منح أعضاء الجماعة "جلاليب بيضاء"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. 26 لاعبًا بقائمة الأهلى الإفريقية

ads

الصور

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

الأكثر قراءة

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

مفاجآت مدوية في قضية فساد اتحاد الكرة.. كرم كردي على رأس المتهمين

منار سعيد تكشف كواليس اختيارها لمجاورة الرئيس في مؤتمر الشباب (فيديو)

"طوارئ البترول" تتدخل للسيطرة على حريق معهد الأورام (صور)

ستوديو

رئيسة شرطة نيوزيلندا تلبي دعوة الملك سلمان لأداء فريضة الحج

الطبيب المعالج يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد: "أنفها تشوه تمامًا"

لأول مرة.. صور ريهام سعيد أثناء إصابتها بمرض خطير في الوجه

شاهد صورة نادرة من زفاف عفاف شعيب والمنتج رياض العريان

رياضة

فرستابن: لا أهتم بالأرقام

جوارديولا يرشح 6 أندية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

تسيسكا موسكو يحقق فوزًا ثمينًا على روبين قازان

مدرب الوحدة الإماراتي يؤكد جاهزية فريقه للقاء النصر

الرئيس نيوز

بالفيديو: ريهام سعيد تكشف مكالمتها "الغريبة" مع أمير كرارة

مصريان مرشحان لخلافة "الظواهري" في قيادة تنظيم "القاعدة".. من هما؟

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث الإسكندرية

"الجبهة الثورية" تنشر اتفاقها مع "قوى التغيير" بعد تنصلها منه

منوعات

تسلم «الإيد الشغّالة»

فيلم "هوبس أند شاو" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

مصرع وإصابة اثنين من رعاة الغنم في صاعقة برق برومانيا

الطبيبات يستقطعن ساعات من عملهن لصالح الأسرة

كشكول

«التداوي» يؤكد على سرعة الإنتهاء من تجهيز نشرات التنقلات بين المعلمين

زيادة عدد المدارس العسكرية إلي 7 مدارس بكفر الشيخ

تعليم أسوان تبحث تدريب الطلاب على الطاقة الشمسية

اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 91%

إسلام سياسي

هل انتهى عصر "أيمن الظواهري" في القاعدة ؟

السرقات تعود إلى الرقة واتهام خلايا داعش

خبيرعراقي : عودة داعش من جديد في سوريا والعراق

طرد إخوان مصر من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت


زيت وسكر

فوائد قرع العسل لصحة الجسم

بدء خطة تحفيز العمال بالمحافظات

“تموين المنوفية” تراقب مستودعات الغاز لضبط المخالفين

انتخابات “الأطباء” تجدد الصراع بين “شعبان” ووزيرة الصحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مسلسل العبث الإيرانى الأمريكى
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «2»
سيد عبدالقادر
حجاج السيلفى
د.أحمد الخميسى
طيور بيضاء لا تموت
المزيد

الثقافة

"دار الكتب": لم نكن طرفا في النزاع على مكتبة الراحل حسن كامي

أنا وهؤلاء.. اعترافات فاروق حسنى عن نجوم الفن والفكر والأدب

بالصور.. افتتاح معرض "نجيب محفوظ بريشة فناني العالم"

مدرسة الأوغاد الابتدائية المشتركة (قصة)

صفحتنا ع الفيس بوك