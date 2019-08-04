تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة شريف حبيب من ضبط محاولة تهريب عقد أثري، داخل طرد وارد من إنجلترا.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسه سلوى محمد مدير الجمرك، بكشف مشمول بوليصة الشحن رقم 864 788665399 بيان جمركى رقم 18260 لسنة 2019 وهو عبارة عن طرد أمتعه شخصية واردة من إنجلترا باسم "ا. ج" استرالية، تبين وجود عقد من المعدن مثبت عليه 19 عمله معدنيه قديمة تم الشك في أثريتها.



وتم العرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، فأفادت اللجنة بأن العملات الـ 19 تعود للعصر العثماني، وتنسب للسلطان محمد الخامس بتاريخ عام 1909 ميلادية، وإنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتم مصادرتها لوزارة الآثار.



وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.