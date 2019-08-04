ترامب: لا مكان للكراهية في بلادنا ويجب وضع حد للعنف

جدد الرئيس الأمريكي تنديده بعمليات إطلاق النار التي شهدتها مدن إل باسو ودايتون وشيكاجو السبت والأحد، وقال إنه لا مكان للكراهية في البلاد ويجب وقف العنف المتزايد.



وقال ترامب في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه سيصدر بيانا يوم الاثنين بشأن عمليات إطلاق النار.



وأضاف: أنه بحث مع وزير العدل بيل بار وأعضاء في الكونجرس التدابير التي يجب اتخاذها لمنع وقوع حوادث إطلاق نار جماعي.