منسق برنامج زراعة الكبد: لم تحدث أي حالات وفاة للمتبرعين على مدار 15 عامًا

قال الدكتور محمود طلعت، منسق برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، إنه على مدار الـ 15 عامًا الماضية لم تحدث أي حالات وفاة بين المتبرعين بفصوص الكبد للمرضى.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن طبيعة عمله هو توصيل أطراف العملية الثلاثة المريض والمتبرع والفريق الطبي، من أجل إعداده لعملية زراعة الكبد.

واستكمل أنه يجب تحضير المريض وتجهيزه للعملية من خلال تشريح الكبد، والتعرف على فصيلة الدم وغيره، من أجل ضمان نجاحها.