روسيا تتقدم باحتجاج رسمي إلى واشنطن وبرلين لتدخلهما في شئونها الداخلية

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الوزارة ستقدم احتجاجا رسميا إلى واشنطن وبرلين على خلفية تدخل دبلوماسييهما ووسائل إعلامهما في الشئون السياسية الداخلية لروسيا لدى تغطية التجمعات الحاشدة المحظورة للمعارضة في العاصمة موسكو أمس السبت.



وأضافت زاخاروفا- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن الوزارة ستقدم احتجاجا رسميا للسفارة الأمريكية في موسكو، وليس فقط السفارة بل إنها تعتقد أن القيادة الأمريكية ستكون مندهشة للغاية بشأن تدخل دبلوماسييها في الشئون الداخلية الروسية.



وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان مطالب الولايات المتحدة المتكررة لروسيا بالكف عن التدخل في شئونها الداخلية.

وقالت إن السفارة الأمريكية في روسيا متورطة في التجمعات الحاشدة للمعارضة، والتي لم تحصل على تصريح مسبق من السلطات في موسكو أمس السبت.



وأضافت زاخاروفا: أنه في الوقت الذي تدخل فيه دبلوماسيون غربيون في الشئون الداخلية لروسيا فعلت الأمر نفسه بعض وسائل الإعلام الغربية، ومن ضمنها إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله).



ووصفت زاخاروفا النداء الذي وجهته (دويتشه فيله) باللغة الروسية لسكان موسكو ودعتهم إلى الخروج إلى الشوارع بـ"الحماقة منقطعة النظير".



وقالت الدبلوماسية البارزة إن "ما يدعو للأسف تجد روسيا نفسها مضطرة إلى إبلاغ الجانب الألماني، خاصة إن إذاعة الـ (دويتشه فيله) هي إذاعة ممولة من الدولة الألمانية".