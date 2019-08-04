حبس مسجلين لسرقتهما 3 شقق بالمطرية والمرج

قررت نيابة المطرية حبس مسجلين لسرقتهم 3 شقق بمنطقة المطرية والمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هما احمد م، مهدي ف مسجلين في قضايا سرقة، واعترفا أمام النيابة بسرقتهما لـ 3 شقق سكنية بمنطقة المطرية والمرج بأسلوب كسر الباب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدثت بها وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهما وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع سرقة 3 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب ومرقبة أصحاب الشقق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.