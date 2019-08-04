ألمانيا تدعو موسكو للإفراج عن المحتجزين خلال المسيرات الانتخابية

دعت الخارجية الألمانية، موسكو إلى الإفراج عن الأشخاص الذين قامت باحتجازهم خلال المسيرات الأخيرة لدعم المرشحين المستقلين والمعارضين في الانتخابات المحلية الروسية، والتي من المقرر أن تجري في الثامن من سبتمبر المقبل.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، بيان الخارجية الألمانية الذي أكد أن عدد المحتجزين لا يتناسب مع الطابع السلمي للمسيرات التى نظمت احتجاجًا على استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات المحلية في موسكو.

واتهمت الخارجية الألمانية، موسكو بانتهاك التزاماتها الدولية بشأن التجمعات السلمية وحرية التعبير، موضحة أن "ألمانيا تتوقع أن تبادر السلطات الروسية بالإفراج بسرعة عن جميع المحتجزين، مع السماح للمرشحين المستقلين الذين استوفوا جميع الشروط القانونية بخوض الانتخابات المحلية القادمة".

وكانت الداخلية الروسية أعلنت احتجاز نحو 600 شخص بتهمة الاشتراك في مسيرات دون الحصول على إذن مسبق، فيما ألقت القبض على نحو 1400 آخرين خلال المسيرات التى شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي، احتجاجًا على استبعاد بعض المرشحين من الاشتراك في الانتخابات المحلية.