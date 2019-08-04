تسيسكا موسكو يحقق فوزًا ثمينًا على روبين قازان

حقق تسيسكا موسكو فوزا ثمينا على مضيفه روبين قازان 1-0، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.



ويدين تسيسكا بالفضل للاعبه فيودور تشالوف الذي أحرز هدف الفوز في (د.41).



وبهذا الفوز رفع تسيسكا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف زينيت المتصدر (10 نقاط)، في المقابل تجمد رصيد روبين قازان عند النقطة 7 في المركز الثامن.



وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، تغلب نادي أرسنال القادم من مدينة تولا على مضيفه تامبوف بهدف نظيف.