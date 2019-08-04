هنا شيحة من التجمع الخامس إلى مدينة الإنتاج مع "نصيبي وقسمتك 3"

تكثف الفنانة هنا شيحة حاليا من تصوير مشاهدها في مسلسل (نصيبي وقسمتك 3) الذي تشارك به في خمس حلقات بقصة تحمل عنوان (اتفضلوا في الصالون).



وقالت هنا شحية- في بيان مساء الأحد- إنه من المقرر أن تنتهي خلال أيام من تصوير جميع مشاهد المسلسل.



وتنتقل هنا شيحة في التصوير بين ديكورات داخلية بالتجمع الخامس، على أن تنتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لاحقا لتصوير مشاهد أخرى، حيث تجسد شخصية الرسامة "دارين".



(اتفضلوا فى الصالون) تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، بطولة فراس سعيد، وأحمد جمال، وأحمد رفعت، ونانسي صلاح، إلى جانب هنا شيحة.



ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل عبر 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.