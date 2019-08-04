"دار الكتب": لم نكن طرفا في النزاع على مكتبة الراحل حسن كامي

قال الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن الدولة حرصت بعد وفاة الفنان الراحل حسن كامي على فحص مقتنياته، وتابع: "النزاع اللي كان قائم في ذلك الوقت لم نكن طرفًا فيه على الإطلاق، وكنا ننتظر أن يتم حسم الأمر بعد القرار الأول للنيابة بغلق المكتبة".



وأوضح "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "TeN"، أنه بعد حسم الأمر من الناحية القانونية وتحديد ملكية المكتبة، بدأت دار الكتب من خلال لجنة بفحص شامل لمقتنيات المكتبة واستمر الفحص لفترة طويلة، مضيفا: "المكتبة فيها مقتنيات كثيرة وكان لا بد من وضع ضوابط ومعايير لعملية الفحص"، مرادفًا أن اللجنة كانت تفحص المكتبة بصفة يومية وعلى مدى أسابيع طويلة وتلتها مقترحات اللجنة التي عملت في ضوء الفحص.



وأكد أن اللجنة وضعت قائمة تشمل 26 عنوانا لمقتنيات متنوعة منها أوائل مطبوعات وكتب نادرة وبعض اللوحات وهي التي ارتأت ضمها إلى دار الكتب، لأنها تمثل قيمة تاريخية أثرية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة لاقت كل تعاون من قبل "مكتبه المستشرق" في إطار مصلحة الوطن "القانون حاكم في كل الأمور، وواضح، ونحن لدينا الحق في الضم، والمالك لديه الحق في الحصول على تعويض مقابل ما يتم ضمه".