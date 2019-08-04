أستاذ جراحة كبد: ضمان سلامة المتبرع أهم شروط عمليات الزراعة

قال الدكتور حسام سليمان، أستاذ جراحة الكبد ورئيس فريق المستقبل ببرنامج زراعة الكبد، إن أهم شيء في عملية زراعة الكبد للمرضى، هو الحفاظ على سلامة المتبرع بفص الكبد، وألا يتعرض لأي مضاعفات، وكذلك الحفاظ على سلامة المريض.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أول عملية زرع كيد تمت في محافظة المنوفية عام 2003، لافتًا إلى أن ما يتمناه الأطباء حاليًا هو زرع الكبد من خلال استغلال أعضاء حديثي الوفاة.

وتابع أن ثقافة التبرع بفص الكبد لزراعته للمرضى في مصر تواجه مشكلة كبيرة، ولكن تكرار نجاح عمليات زراعة الكيد قضت نسبيًا على مخاوف المرضى والمتبرعين.